MODIFICĂRI LEGISLATIVE PRIVIND ADOPTAREA POZIȚIEI INOFENSIVE Potrivit moficrilor legislative adus de Legea nr. 192 din 2019 poliistul este îndreptit s solicite persoanei care face obiectul controlului corporal s adopte o poziie inofensiv.Poliistul este îndreptit s solicite persoanei care face obiectul legitimrii s in mâinile la vedere i dup caz... Citeste articolul mai departe pe infoest.ro…

Sursa articol: infoest.ro

