Modificări în circulaţia trenurilor, ca urmare a deraierii trenului de marfă la Feteşti CFR Calatori a anuntat, miercuri seara, modificari intervenite in circulatia trenurlor ca urmare a intreruperii traficului feroviar cauzata de derairea trenului de marfa la Fetesti. Astfel: – La data de 22.07.2021, trenul R 8151 se anuleaza pe distanta Urziceni – Ciulnita; – La data de 22.07.2021, trenul RE 8005 pe distanta Ciulnita – Mangalia si va circula pe ruta deviata ca tren RE in relatia Ciulnita – Slobozia Veche – Tandarei – Fetesti – Constanta – Mangalia. – La data de 21/22.07.2021, trenul IR 1944 se anuleaza pe distanta Ploiesti Vest – Mangalia si va circula pe ruta deviata ca tren IR… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

