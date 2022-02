Stiri pe aceeasi tema

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a declarat miercuri, 9 februarie, la Digi 24, dupa scandalul de la ședința Comisiei de Regulament a Camerei Deputaților in care a fost implicat și George Simion, ca liderul deputaților AUR va continua sa filmeze, deși proiectul depus de PNL-PSD-AUR limiteaza acest lucru,…

- Potrivit proiectului de modificare a regulamentului, parlamentarii nu vor mai avea voie sa transmita in direct sau sa inregistreze ședințele Camerei, sancțiunea fiind suspendarea ședinței pana la evacuarea deputatului din salaDe asemenea, abateri precum afișarea de bannere in sala de plen sau in comisii,…

- Liderul deputatilor AUR, George Simion, a declarat ca nu va respecta noul regulament al Camerei Deputatilor, care ar putea interzice transmiterea în direct sau înregistrarea de catre deputati sau alte persoane a sedintelor de plen, de Birou permanent sau de comisii, potrivit Agerpres."Spun…

- Vicepreședintele USR, Dan Barna, a spus, marți, ca USR a vrut sa dezbata in Parlament moțiunea impotriva ministrului Energiei, chiar daca George Simion a facut acel gest "golanesc". "Mesajul pe care il transmite coaliția e acela ca AUR și Simion au dreptul sa stinga lumina in Parlament. Acest…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat luni seara ca va depune plangere penala impotriva liderului AUR, George Simion, ca urmare a comportamentului agresiv pe care acesta l-a avut la adresa sa in cadrul dezbaterii motiunii de cenzura. “Comportamentul agresiv pe care l-a avut astazi liderul AUR…