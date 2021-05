Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea legislativa, care a intrat miercuri in circuitul parlamentar, este initiata de senatorii Anca Dragu USR PLUS , Alina Gorghiu si Iulia Scantei PNL si deputatul Ioan Cupsa PNL . Ministrul Stelian Ion a apreciat ca proiectul de act normativ ofera "o noua viziune asupra drepturilor justitiabililor.Comisia…

- Senatul a adoptat tacit, in sedinta plenului de luni, propunerea legislativa pentru aprobarea obiectivului de investitii Autostrada A7, cale rutiera care ar trebui finalizata in trei ani de la data intrarii in vigoare a actului normativ si care va lega Vama Siret de Bucuresti. Nota de adoptare…

- Cinci parlamentari PNL si unul de la USR PLUS au initiat un nou proiect legislativ pentru desfiintarea Institutului Revolutiei Romane, dupa ce CCR a declarat neconstitutionala ordonanta de urgenta care viza desfiintarea institutului, arata News.ro. Deputatul liberal Alexandru Muraru anunta,…

- Cinci parlamentari PNL si unul de la USR PLUS au initiat un nou proiect legislativ pentru desfiintarea Institutului Revolutiei Române, dupa ce CCR a declarat neconstitutionala ordonanta de urgenta care viza desfiintarea institutului, transmite News.ro.Deputatul liberal Alexandru Muraru anunta,…

- “Aproximativ 40 de milioane lei, reprezentand pensiile speciale pentru senatori si deputati, au fost transferati in Fondul de Rezerva Bugetara pentru anul 2021. Aceasta suma va putea fi astfel folosita acolo unde avem nevoie urgenta, respectiv pentru lupta impotriva pandemiei Covid-19 si sprijinirea…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a dezaprobat comportamentul de marti, de la Comisia juridica, al Dianei Sosoaca si si-a exprimat speranta ca proiectul initiat de USR PLUS care prevede reducerea indemnizatiei unui parlamentar pana la salariul minim pe economie in cazul unui comportament neadecvat…

- Deputatul PNL Robert Sighiartau a depus la Parlament o initiativa legislativa care prevede ca se instituie gratuitate pentru transportul public local al elevilor din unitatile de invatamant de stat, particulare si confesionale autorizate, iar pentru municipiile si orasele cu mai mult de 50.000 de…

- Politic Danuț Cristescu, senator PSD: “Este de neințeles cum o lege in interesul copiilor noștri poate fi intarziata” februarie 4, 2021 12:27 In legislatura precedenta, parlamentarii au adoptat Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor…