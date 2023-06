Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ii obliga pe operatorii economici sa afiseze pretul cel mai mare si pretul cel mic al unui produs cu caractere de aceeasi dimensiune. Daca pana acum, pretul mare era scris mic si cel mic era scris mare, ANPC isi doreste ca ambele sa fie afisate de aceeasi marime, culoare si […] The post Modificare radicala pe rafturile magazinelor. „Nu va mai exista pretul pentru care trebuia folosita lupa” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .