Modificare esențială la sistemul eFactura: ce se întâmplă cu facturile duplicat Ministerul Finanțelor anunța imbunatațiri ale sistemului e-Factura, relateaza Mediafax. Printre altele, nu mai pot fi introduse facturi duplicat, au transmis reprezentanții ministerului. Imbunatațirile au fost realizate in urma consultarilor cu reprezentanții companiilor care ofera servicii de contabilitate cu sistemul e-Factura. „In acest sens, in cursul acestei saptamani au fost organizare doua intalniri in format online, la care au participat aproximativ 175 persoane. In cadrul discuțiilor s-a pus accentul pe monitorizarea evenimentelor care au loc in aplicații, a eventualelor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Asa cum MF a precizat in cursul saptamanii trecute, pentru identificarea unor posibile imbunatatiri care sa asigure sinergia platformelor de facturare furnizate de companiile care ofera servicii de contabilitate cu sistemul e-Factura, expertii institutiei au invitat reprezentantii acestor companii…

- Reprezentantii transportatorilor si ai fermierilor din Romania poarta negocieri, astazi, la Ministerul Finantelor de la București, dupa ce sambata au discutat cu oficiali din Ministerul Agriculturii si Ministerul Transporturilor. Fermierii și transportatorii nu renunța la proteste, iar Centrul Infotrafic…

- “Am si semnat o minuta impreuna cu reprezentantii lor. Sunt lucruri pe care urmare a acestor discutii de aproximativ patru ore le putem face si pentru asta ne-am angajat. Alte chestiuni care nu tin doar de ministerul transporturilor probabil ca vor fi discutate si stiu, spre exemplu, cu RCA se merge…

- Avocatul lui Cornel Dinicu in dosarul in care acesta este arestat preventiv in urma incendiului de la Ferma Dacilor, soldat cu moartea a 8 persoane, declara ca reprezentanții complexului au formulat o plangere penala care „este subsumata tezei conform careia aici nu se putea ajunge in acest tragic incendiu…

- Ministerul Finanțelor, prin Agenția Naționala de Administrare Fiscala, avertizeaza asupra unei noi tentative de spam folosind numele instituției. De aceasta data se apeleaza la sistemul de facturare electronic, devenit obligatoriu de curand. In consecința, ANAF atenționeaza asupra unei campanii de mesaje…

- Membrii Sindicatului National Meridian care sunt angajați ai Ministerului Finantelor și instituțiilor subordonate acestuia fac miercuri, 27 decembrie, greva japoneza, afirmand ca Guvernul nu vrea sa majoreze salariul de baza al angajaților din sistem cu 5% de anul viitor, relateaza News.ro.La protest…

- Contributia la Pilonul II de pensii va crește de la 1 ianuarie la 4,75%. Ce se intampla cu impozitarea Contributia la Pilonul II de pensii va crește semnificativ de la 1 ianuarie. Salariații romani vor vira cu aproximativ 35% mai mult decat in 2023, ceea ce le va crește banii acumulați la pensie. Ordonanta…

- Ce se intampla daca nu platești intreținerea la asociația de proprietari. Proces La Judecatoria Alba Iulia pentru o datorie O asociație de locatari din Alba Iulia a dat un judecata un proprietar, dupa ce acesta nu și-a mai platit datoriile timp de mai bine de un an. Un proces s-a desfașurat pe rolul…