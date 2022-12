Stiri pe aceeasi tema

- Cu prilejul sarbatoririi Sfantului Ierarh Dosoftei, ocrotitorul spiritual al Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Suceava, in perioada 11-15 decembrie 2022, cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Arhiepiscop Calinic, instituția organizeaza o serie de evenimente liturgice și cultural ...

- FOTO: Lucrarile de modernizare a Podului Minciunii din Blaj, aproape de finalizare. Au fost trasate marcajele rutiere pe asfalt Noul Pod a Minciunilor din Blaj este aproape gata, dupa aproape 10 luni de la inceperea lucrarilor. Inca de la inceputul lucrarilor de modernizare a podului, primarul Blajului,…

- UAT MUNICIPIUL RADAUȚI, cu sediul in municipiul Radauți, strada Piața Unirii, nr. 2, jud. Suceava a finalizat proiectul "MODERNIZARE CU ASFALT STRAZI MUNICIPIUL RADAUȚI, STR. HIPODROMULUI, STR. TIRULUI, STR. CARAMIDARIEI, STR. UZINEI, STR. ȘERPUITA, STR. VALEA SEACA, STR. MIHAI PITEI, STR. ...

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, Parohia Ortodoxa Misionara „Sfinții Apostoli Petru și Pavel" din municipiul Suceava, str. Zamcei, nr. 39 (comunitatea ortodoxa ucraineana) are bucuria de a va invita vineri, 28 octombrie 2022, ...

- Una dintre schimbarile majore care vizeaza municipiul Suceava, dar și orașele și comunele adiacente este in domeniul transportului public de calatori. Pe de o parte, in municipiul Suceava transportul public va fi efectuat doar cu autobuze și microbuze electrice, in timp ce intre municipiul Suceava ...

- Premierul Nicolae Ciuca a cerut, joi, in videoconferinta cu prefectii, ca in localitatile unde termia este pe baza de pacura sa fie alocati bani din Fondul de Modernizare, pentru a se renunta la folosirea acesteia. Seful Executivului a cerut prefectilor de la Suceava, Hunedoara si Mehedinti sa prezinte…

- UAT MUNICIPIUL RADAUTIcu sediul in municipiul Radauți, strada Piata Unirii, nr. 2, jud. Suceava deruleaza incepand cu data de 06.09.2022, proiectul"MODERNIZARE CU ASFALT STRAZI MUNICIPIUL RADAUTI, STR. HIPODROMULUI, STR. TIRULUI, STR. CARAMIDARIEI, STR. UZINEI, STR. SERPUITA, STR. VALEA ...

- Aleșii locali suceveni au aprobat in ședința de Consiliu Local de la finele lunii septembrie cuantumul lunar al burselor școlare de care pot beneficia elevii din unitațile de invațamant preuniversitar de stat din municipiul Suceava, pentru anul școlar 2022-2023.Tipurile de burse oferite sunt ...