- In jur de 600 de pasageri au ajuns vineri la Amsterdam cu doua curse KLM, fiind obligați sa aștepte ore in șir din cauza ingrijorarilor generate de noua varianta a coronavirusului identificata in zona Africii de Sud și declarata ieri de OMS ca fiind una ingrijoratoare ca urmare a numeroaselor mutații…

- 61 de persoane care au aterizat la Amsterdam cu doua curse din Africa de Sud au fost testate pozitiv pentru Covid-19, iar autoritațile olandeze au anunțat ca sâmbata dimineața fac analize suplimentare pentru a stabili daca vreunul dintre aceste cazuri are legatura cu noua varianta a coronavirusului…

- Moderna a anuntat vineri ca intentioneaza sa dezvolte o doza de rapel specifica pentru noua varianta Omicron a Covid-19, depistata in Africa de Sud si considerata "ingrijoratoare" de OMS, informeaza AFP. "Moderna va dezvolta rapid un vaccin candidat pentru o doza de rapel specifica variantei Omicron",…

- Varianta B.1.1.529 are un numar foarte mare de mutatii in proteina spike, de doua ori mai multe decat tulpina delta, ceea ce pune sub semnul intrebarii eficacitatea vaccinurilor. Comisia Europeana a propus suspendarea zborurilor din sudul Africii. O noua varianta a virusului SARS-CoV-2, cu un numar…

- Omicron , noua varianta a COVID, identificata prima data in Africa de Sud, are potențialul de a avea contagiozitate cel puțin similara ca tulpina Delta, iar trecerea prin boala ”nu ofera o protecție suficienta in fața infecției cu aceasta noua varianta virala”, a declarat vineri seara, Valeriu Ghoerghița,…

- Noua varianta de coronavirus numita B.1.1.52 s-a raspandit in Africa de Sud si un numar mic de cazuri s-au descoperit la calatori din Hong Kong, Israel si Belgia. Cel mai vechi esantion care arata infectia cu aceasta varianta a fost colectat in Botswana pe 11 noiembrie. Cel putin zece tari, inclusiv…

- „Avem deja cazuri secundare in Hong Kong, in Israel și un caz in Europa, in Belgia, intr-adevar. Sunt cazuri de import, la persoane care au avut istoric de calatorie. Trebuie sa ințelegem ca aceste variante virale se identifica in urma testelor de secvențiere și le identificam atunci cand ele deja sunt…