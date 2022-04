Stiri pe aceeasi tema

- Agentia pentru alimente si medicamente din Statele Unite (FDA) a autorizat cel de-al doilea booster al vaccinului anti-COVID-19 Pfizer-BioNTech pentru persoanele de peste 50 de ani din cauza ingrijorarilor legate de scaderea imunitatii in aceasta grupa de varsta, au anuntat marti reprezentantii celor…

- Combinația de anticorpi monoclonali cu acțiune prelungita Evusheld de la AstraZeneca neutralizeaza subvariantele Omicron, arata un studiu de laborator. Sunt primele date care analizeaza impactul terapiei asupra subvariantelor Omicron. AstraZeneca a declarat luni ca Evusheld, combinație de anticorpi…

- Agentia Europeana a Medicamentului a anuntat ca a autorizat vaccinul Moderna impotriva coronavirusului pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 6 si 11 ani, informeaza Euronews și Agerpres. Directorul EMA pentru riscuri vaccinale si amenintari biologice, Marco Cavaleri, a declarat in cadrul unei conferinte…

- Comapania farmaceutica franceza Sanofi și partenerul sau britanic GlaxoSmithKline (GSK) au anunțat miercuri ca intenționeaza sa depuna datele de la studiile lor clinice din faza 3 pentru a cere aprobarea vaccinului anti-Covid pe baza de proteine pe care l-au dezvoltat, relateaza Reuters . „Suntem foarte…

- Pfizer a inceput marti sa depuna la autoritatile federale de reglementare datele privind siguranta vaccinului sau anti-Covid ca parte a procesului de obtinere a aprobarii de catre SUA a serului sau pentru copiii sub 5 ani, a raportat Bloomberg, potrivit Reuters. „Va fi o transmitere continua care poate…

- Grupul farmaceutic Pfizer si partenerul sau german BioNTech se pregatesc sa solicite autoritatilor sanitare americane sa autorizeze vaccinul lor anti COVID 19 pentru copiii cu varste cuprinse intre sase luni si cinci ani, au anuntat luni, 31 ianuarie, mai multe companii mass media din Statele Unite,…

- Vaccinul anti-COVID-19 al companiei Moderna, care beneficia pana luni doar de o autorizare in regim de urgenta in Statele Unite, a fost autorizat definitiv in aceasta tara(SUA) pentru persoanele de peste 18 ani, a anuntat Agentia americana pentru alimente si medicamente (FDA), citata de AFP si Reuters.…