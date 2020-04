Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Virgil Musta crede ca batalie impotrova coronavirusului se poate castiga pe doua fronturi: in primul rand in comunitate si apoi in modul in care este gestionata situatia in spitale.

- Medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara, care a vindecat cei mai multi bolnavi de coronavirus din Romania a facut un avertisment dur și a marturisit ca a renunțat la cel mai de preț lucru, pentru a salva vieți amenințate de COVID-19.

- Deces 38 Barbat, 66 ani jud Timis (contact cu un membru al familiei revenit din Germania). In data de 24.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care au fost testate la Spitalul "Victor Babes" - Timișoara. Rezultatul testarii din data de 25.03.2020 a fost pozitiv. Data deces: 28.03.2020 …

- Șeful sectiei de la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara, medicul Virgil Musta, a realizat o lista cu masuri pe care le poate lua fiecare cetatean pentru a evita contaminare. In cadrul instituției medicale la care lucreaza au fost vindecati pana in acest moment cei mai multi pacienti…

- Inca un caz de coronavirus la Timișoara. Este vorba de doctorița de 32 de ani de la Institutul de Boli Cardiovasculare din Timișoara. Aceasta a fost internata la Spitalul de Boli Infecțioase “Victor Babeș”, dupa ce a stat cateva zile in izolare, acasa. The post Primul medic infectat cu coronavirus,…

- Medicul Virgil Musta, seful sectiei de la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara, unde au fost vindecati pana in acest moment cei mai multi pacienti infectati cu coronavirus, a realizat o lista cu masuri pe care le poate lua fiecare cetatean pentru a evita contaminarea. Intr-o postare…

- Pana astazi, 7 martie 2020, numarul cazurilor de infectare cu coronavirus (coVID-19), pe teritoriul Romaniei, a ajuns la 11. La ora 17.00, in județul Alba se afla 360 persoane autoizolate, zero persoane carantinate. Nu exista nici un caz confirmat de coVID-19 pe raza județului Alba. Tanara de 15 ani…

- Doi dintre cei trei pacienti din Timisoara diagnoticati cu coronavirus Covid-19 si internati la Spitalul de Boli Infectioase “Victor Babes”, au fost declarati, joi, vindecati, a anuntat Grupul de Comunicare Strategica.