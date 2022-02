Stiri pe aceeasi tema

- Acesta este mesajul pe care jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau l-au transmis elevilor de la Școala Gimnaziala ” Alecu Russo ” din Bacau. Ne-am intalnit cu elevii și am discutat despre cum sa stea departe de ”necazurile” strazii, cum sa fie in siguranța pe internet sau cum…

- An de an, data de 30 ianuarie marcheaza Ziua Internaționala pentru Nonviolența in Școala. In contextul celebrarii acestei zile, dar și pentru a preintampina și dezarma comportamentele violente in unitațile de invațamant, polițiștii Biroului Siguranța Școlara demareaza la nivelul județului Bacau un proiect…

- Un sfert de secol. Atat a trecut de cand, in Bacau, a luat ființa Fundația de Sprijin Comunitar, pe scurt FSC. In tot acest timp, intreaga echipa s-a dedicat sprijinirii comunitații bacauane, eforturile fiind indreptate, cu precadere, catre semenii defavorizați, bolnavi, lipsiți de posibilitați sau…

- Școala din satul Bogdan Voda, comuna Saucești, a fost vineri, cu o zi inainte de Ziua Culturii Naționale, gazda unui atelier de lectura, derulat in cadrul proiectului educațional „Provocarte”, coordonat de prof. Mirela Spița și Nicu Bujor. Cei 11 elevi ai clasei simultane condusa de prof. Albu Cristina…

- “INVATA PE COPIL CALEA PE CARE TREBUIE S-O URMEZE, SI CAND VA IMBATRANI NU SE VA ABATE DE LA EA” (proverbe 22:6) Intr-o lume tot mai bulversata de problemele mari și de cele marunte, o lume in care cu ușurința putem sa ne indepartam de adevaratele valori umane, acest proiect vine sa ne demonstreze noua…

- Joi, 16 decembrie, ora 10:00, a avut loc online conferința finala a proiectului FDI „Invațare omniprezenta la UBc! Acces permanent la aplicații” (MOBILE-UBc) implementat, in perioada mai-decembrie 2021, de catre Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau. Proiectul, finanțat de CNFIS prin Fondul de…

- De luni, vor putea merge la școala fizic toți elevii din localitatile in care rata de infectare este sub trei la mia de locuitori, indiferent de rata de vaccinare in randul personalului, a anunțat ministrul interimar al Educației, Sorin Cimpeanu. Vor fi precizari cu privire la protocolul care se aplica…

- In fiecare sambata, copiii din municipiul Bacau care vor sa invețe limba engleza dupa normele celei mai prestigioase universitați britanice au șansa cursurilor acreditate Cambridge de la Școala ”Alecu Russo”. Trebuie menționat ca este singurul loc unde elevii pot urma cursurile fața in fața cu profesorii,…