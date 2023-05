Moda vacanțelor obositoare Creșterile inregistrate in turism, anul acesta, sunt semnificative. Agențiile estimeaza ca in 2023 vanzarile le vor crește cu 30-35% fața de anul trecut, nu pe baza unei majorari a prețurilor, ci datorita numarului mare de cereri venite din partea romanil Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

