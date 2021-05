Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin șapte persoane au murit inecate duminica și alte doua sunt date disparute in Indonezia, dupa ce o barca plina de turiști din bazinul Kedung Ombo s-a rasturnat in momentul in care toți pasagerii s-au mutat pe o singura parte pentru a face un selfie, informeaza The Independent.Alte 11 persoane…

- Episcopul Ignatie a vorbit in Duminica Floriilor despre falsa opoziție dintre cele materiale si grija de sarmani, facand trimitere la Evanghelia sarbatorii (Ioan 12:1-18), potrivit basilica.ro. ”Din dragostea fața de Hristos se naște și dragostea pentru sarmani „Hristos ne invața ca…

- Familia unei femei din Sicilia care a murit la cateva saptamani dupa ce s-a vaccinat impotriva coronavirusului cu serul produs de compania anglo-suedeza AstraZeneca a declarat ca a inceput masurile legale pentru a stabili daca vaccinul a fost de vina, informeaza SkyNews . Augusta Turiaco avea 55 de…

- Cea mai batrâna dintre americani, Hester Ford, a murit sâmbata la vârsta de 116 ani, lasând în urma mulți descendenți, inclusiv o suta de stra-stra-nepoți, a anunțat familia ei pe rețelele de socializare, potrivit AFP.Daca exista vreo îndoiala cu privire la…

- Un barbat din Pitesti a murit la scurt timp, dupa ce a fost imobilizat de politisti pentru ca a refuzat sa paraseasca locul unde avea loc un incendiu. Din acest motiv, acum oamenii legii sunt cercetati pentru purtare abuziva. Politistii se apara si spun ca omul devenise recalcitrant de cate ori era…

- Nelu Ploieșteanu a murit de COVID-19. Artistul a murit de coronavirus, iar trupul acestuia va fi sigilat și dat familiei pentru a fi inmormantat dupa protocolul SARS-CoV-2, anunta Antena 3. Medicii legiști au confirmat ca Nelu Ploiesteanu era infectat cu COVID-19 in momentul in care a murit.…

- Trei dintre cei mai mari artiști ai Romaniei au murit, in ultima saptamana, in același fel: rapuși de COVID-19! Nelu Ploieșteanu, Cornelia Catanga și Gabi Lunca au murit, in spital, infectați cu SARS-COV-2. Pentru ca normele nu permit o inmormantare așa cum ar merita, cu sute de oameni, procesiune…

- Patru persoane s-au intoxicat cu monoxid de carbon de la o instalatie pentru incalzirea apei in baie, intr-o locuinta din satul Dozesti, judetul Valcea. Initial, apelul la 112 a fost facut pentru o fata de 14 ani, despre care s-a anuntat ca este inecata, dar echipele de interventie au constatat ca…