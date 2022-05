Moda femei: Cum se poarta vesta de blana! Vesta de blana este foarte moderna, fiind foarte practica si confortabila. Ea poate fi usor de combinata cu o rochie, pantaloni, o fusta sau o camasa. foto: pixabay.com/ro Mai mult decat atat, vesta de blana este potrivita pentru toate ocaziile – pentru scoala, birou, o cina romantica sau o iesire de seara in oras. Cel mai bun lucru cu privire la purtarea de vesta de blana este ca aceasta adauga un aspect elegant pentru orice tinuta. foto: pixabay.com/ro Acest tip de vesta va va tine, de asemenea, de cald in zilele reci, si le puteti combina cu jachete de iarna. De asemenea le puteti purta atat… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O fetita in varsta de 13 ani este considerata principalul suspect in cazul dublei crime din satul Poiana, comuna botosaneana Cristinesti, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Potrivit acestora, minora nu raspunde penal pentru faptele sale. Ea a fost ridicata de politisti si internata intr-un…

- Adi Sina și Anca Serea sunt casatoriți din anul 2015, iar impreuna au patru copii. Familia lor este una numeroasa, caci prezentatoarea are alți doi copii din mariajul cu afaceristul Filip Poplingher. Deși au o agenda foarte incarcata, Anca și Adi gasesc intotdeauna timpul necesar pentru a pleca in mici…

- Ucraina acuza genocid in coridorul umanitar. Autoritațile susțin ca rușii au tras asupra unui convoi de femei și copii. Ministrul Apararii de la Kiev a indicat faptul ca șapte persoane au murit in timp ce se deplasau de-a lungul unui coridor umanitar convenit de ambele parți implicate in razboi. ,,In…

- De mai bine de o saptamana, Vama Isaccea a devenit un furnicar. Zilnic sute de persoane din Ucraina trec frontiera in Romania in incercarea de a scapa de razboiul din tara lor. Femei cu copii in brate fug din calea razboiului fara sa aiba o tinta precisa, decat aceea de a si vedea copiii linistiti.…

- In „tabara” de refugiați din sala Hotelului Mandachi s-a nascut un copil al unei femei din Ucraina. Anunțul a fost facut de omul de afaceri Ștefan Mandachi, acesta postand urmatorul mesaj pe pagina lui de socializare: „S-a nascut primul copilaș refugiat in Suceava, la “tabara” noastra. Perfect sanatos.…

- In seara zilei de 23 februarie, in jurul orei 20:00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Mioveni au fost sesizați prin Serviciul Național Unic Apeluri de Urgența 112, cu privire la faptul ca un barbat mascat ar fi sustras, sub amenințarea unui cuțit, trei telefoane mobile, de la trei femei, care…

- Doi adolescenți din Marașești, ambii in varsta de 16 ani, au atacat in vara anului trecut un barbat care le era și ruda, in propria sa locuința, luand de la acesta toți leii, dar și valuta pe care o avea asupra lui. Talharii știau ca barbatul avea bani, deoarece unul dintre ei il ajutase la […] Articolul…