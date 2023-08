Moda care UCIDE tinerii l-a răpus şi pe un tânăr neamţ. Dramă în gara din Arad O tragedie a avut loc, luni seara, intr-o gara din județul Arad. Un tanar de 21 de ani din Germania a murit, dupa ce s-a urcat pe vagonul unui tren și s-a electrocutat. Baiatul, care se afla in vacanța in Romania, ar fi vrut sa iși faca un selfie. Cum s-a intamplat drama? Incidentul s-a […] The post Moda care UCIDE tinerii l-a rapus si pe un tanar neamt. Drama in gara din Arad first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie, luni seara, intr-o gara din județul Arad. Un tanar de 21 de ani din Germania a murit, dupa ce s-a urcat pe vagonul unui tren și s-a electrocutat. Baiatul, care se afla in vacanța in Romania, ar fi vrut sa iși faca un selfie, spun martorii citați de Aradon.

- Incidentul a avut loc in Gara Ghirioc, imediat dupa miezul nopții. Baiatul in varsta de 21 de ani s-a urcat cu prietenii pe un vagon de marfa și, intr-o fracțiune de secunda a cazut la pamant, electrocutat.Prietenii lui au chemat de urgența ambulanța, insa medicii nu au putut decat sa constate decesul.

- Un tanar neamț a venit in vacanța in Romania și a murit in aceasta seara, electrocutat. Baiatul avea 21 de ani. Din primele informații, el a murit electrocutat in gara la Ghioroc. Vom reveni cu amanunte. The post Tragedie in gara la Ghioroc: un tanar a murit electrocutat first appeared on Arad 24 -…

- S-au speculat foarte multe informații in legatura cu acest eveniment, insa cert este un lucru: am asistat la stratul campaniei electorale. Dupa ce a ajuns premier, toate semnalele sunt ca Marcel Ciolacu vrea sa candideze și la prezidențiale. Alegerile au loc anul viitor, iar campania pare ca deja a…

- In urma cu patru zile, Maria Dragomiroiu și Sanda Ladoși au susținut un concert pentru comunitatea romaneasca din Nurnberg, Germania. Au mers cu o companie low-cost și la intoarcere au avut parte de un adevarat coșmar, alaturi de alți 148 de romani. 48 de ore de coșmar pentru Maria Dragomiroiu Avionul…

- Aeroportul International Brasov-Ghimbav a fost inaugurat in urma cu nici doua saptamani, dar deja au aparut probleme mari in activitatea acestuia. Principala este legata de programul foarte scurt, de doar 12 ore, de la 7.00 la 19.00. Din cauza acestui program limitat, se inregistreaza situatii in care,…

- Politistii din judetul Arad au deschis dosar penal pe numele unui tanar de 27 de ani care a adus in tara, din Germania, un pistol pe care nu l-a declarat. Barbatul a folosit arma, desi nu detine un permis in acest sens, conform news.ro.”Politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase…

- In ziua in care a implinit 18 ani, un elev de clasa XI-a din Husi a scos un cuțit și a amenințat cu el un baiat in varsta de 17 ani. Gestul sau a fost filmat, iar politistii s-au sesizat dupa aparitia imaginilor in mediul online. A fost deschis un dosar penal pentru amenintare si portul sau folosirea…