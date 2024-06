O piața libera este aceea in care cererea consumatorului și oferta producatorului determina costurile și volumele tranzacțiilor. Teoria funcționeaza in modelele ideale. Am simțit pe pielea noastra ce inseamna liberalizarea pieței de energie in 2020. Turbulențe la greu. Cam asta ne așteapta dupa ”liberalizarea” pieței electorale in 2024 dupa același model matematic. In toata lumea. […] The post Piața electorala „libera”? first appeared on Ziarul National .