- ACS Marina Constanta a participat la Brasov cu un lot format din noua sportivi opt juniori si un senior , un antrenor, un instructor si un arbitru. Sala Sporturilor "Dumitru Popescu Colibasildquo; din Brasov a gazduit Campionatul National si Turneul Republican pentru Juniori si Seniori la Taekwondo…

- In zilele de 25 și 26 mai 2024 a avut loc la Brașov, Campionatul Național de Karate cadeți, juniori și seniori WUKF. Au participat 481 sportivi de la 59 cluburi. Din partea clubului Dojokan Activ Aiud au participat 5 sportivi ce au adus 4 medalii. Caștigatorii sunt: – Toplicean Alisa Locul I kumite…

- Sportivii de la CSM Olimpia Satu Mare, secția karate au avut o evoluție foarte buna la Campionatul Național +13 ani, organizat de Federația Romana de Karate WUKF, la Brașov. Cea mai buna karateka al județului, Vancsa Daiana și-a mei trecut in palmares un nou titlu de campioana naționala, obținand medalia…

- Mai mulți elevi participanți la Olimpiada Naționala de Istorie au ajuns la spitalul din Brașov, dupa ce au mancat la un restaurant. Elevii acuza organizatorii ca au incercat sa mușamalizeze situația, potrivit Edupedu.ro.

- In prima zi a weekend-ului ce tocmai a trecut, echipa de junioare de la clubul Leii Campia Turzii a participat la prima etapa din Campionatul Național de Rugby 7’s, la Barlad. Cu un lot de jucatoare schimbat fața de ediția trecuta, echipa condusa de antrenorii Cosmin Oltean și Razvan Berbece a avut…

- Dansatorii de la Clubul Sportiv Municipal Deva au participat la finalul saptamanii trecute, la Targu Lapuș, la Festivalul Național de Dans Sportiv. Denisa Kellemberger și Raul Igna, de la CSM Deva, pereche pregatita de antrenoarea Andra Caprioara au fost la inalțime, ca de fiecare…

- Campionii ”Dance Energy Academy” in direct la Radio Romania Iași. Campionii Ilinca-Maria Molocia, Tudor Colbu, Iannis-Andrei Sabie-Cristel și Ana Colbu impreuna cu fondatoarea școlii de dans ”Dance Energy Academy” Andreea Necula au fost in direct in matinalul de la Radio Romania Iași: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2024/03/26-mar-dance-1.mp3…

- Peste 250 de șahiști din toata țara au participat la Campionatul Național de Șah Clasic, rezervat copiilor și juniorilor, cu varsta cuprinsa intre 8 și 18 ani. Competiția s-a desfașurat la Chișinau in perioada 7-12 martie și a fost organizata de Federația de Șah din Republica Moldova, conform Ministerului…