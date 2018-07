Lugoj Info.ro lanseaza campania: Vrem sa (va) vedem!

In ultimele luni, mai multe strazi din Lugoj sunt lasate in bezna pe timpul noptii. Pentru a trage un semnal de alarma asupra acestei probleme, Lugoj Info.ro, la solicitarea mai multor cititori, lanseaza o campanie care isi propune sa aduca in atentia celor responsabili situatia de fapt astfel incat… [citeste mai departe]