Mobilizare incredibilă pentru salvarea unei fetițe de cinci ani, blocată într-o piscină. Turiștii au golit piscina cu găleți și coșuri de gunoi Zeci de turiști cazați la un hotel din Mamaia au sarit sa salveze o fetița care ramasese blocata in piscina. Copila a bagat mana intr-un tub de scurgere din piscina și nu a mai putut sa o scoata. Turiștii au inceput sa goleasaca piscina cu galețile pentru ca fata sa ramana deasupra apei.

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

