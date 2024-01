Mobilizare impresionantă pe Facebook pentru găsirea unui bărbat care a abandonat 10 pui de câine, în Brașov ”DACIA Duster blue cu numar de Sibiu. Au abandonat in data de 29 decembrie ora 16,45 la magazinul satesc din Sona, jud Brasov 10 catelusi mici care au fost gasiti dimineata zilei de 30 decembrie, flamanzi, dupa o noapte de stat in frig....”, este mesajul postat pe Facebook si distribuit intens pe grupurile iubitorilor de animale.Acestia incearca identificarea persoanelor si cer autorilor postarii sa faca reclamatie la politie, astfel incat barbatul si femeia care apar in imaginile distribuite sa fie identificati si sanctionati. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Iubitorii de animale s-au mobilizat, luni, pe retelele sociale, pentru identificarea a doua persoane care au abandonat zece catei langa un magazin satesc din judetul Brasov. Masina are numere de inmatriculare din judetul Sibiu, scrie News.ro, care preia o postare de pe grupul Protecția Animalelor Sibiu.„Dacia…

- Iubitorii de animale s-au mobilizat, luni, pe retelele sociale, pentru identificarea a doua persoane care au abandonat zece catei langa un magazin satesc din judetul Brasov. Masina are numere de inmatriculare din judetul Sibiu.

- Ninge abundent in centrul țarii. Drumarii amintesc ca meteorologii au emis un Cod portocaliu de ninsori și viscol valabil pana luni, 25 decembrie, noteaza Mediafax.Ninge abundent in centrul țarii. Acționam cu peste 160 de utilaje de deszapezire dar, cu toate acestea, pe majoritatea drumurilor naționale…

- Amenzi de 7,7 milioane de lei au fost aplicate de inspectorii ANPC in primele doua saptamani ale Comandamentului de iarna operatorilor pregatiti de intalnirea cu turistii, informeaza Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC). Potrivit unui comunicat al institutiei, in acest an, Autoritatea…

- In 2023, romanii care au navigat pe Internet au realizat cautari variate de cuvinte cheie, de la vreme, la tehnologie avansata. Conform unei analize detaliate efectuate de agentia SEO TargetWeb, topul cautarilor pe Internet in Romania a evidențiat preferințe și tendințe interesante. Politicienii cei…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov a actionat, in cursul noptii de marti spre miercuri cu 55 de utilaje de deszapezire, care au raspandit 75 de tone de material antiderapant pe tronsoanele de drumuri nationale din cele cinci judete din aria de competenta - Brasov, Sibiu, Mures,…

- Elsa, cainele de cautare salvare al ISU Sibiu, este caștigatoarea Campionatului National de Dresaj Canin la secțiunea de cautare salvare in mediul urban unde și-a demonstart abilitați excelente de gasire a victimelor.

- Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, in intervalul 15 octombrie, ora 18:00 - 16 octombrie, ora 12:00, temporar, vantul va prezenta intensificari in sudul Transilvaniei si al Olteniei, in Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei si in sud-vestul si estul Munteniei, cu viteze de 55 - 65 km/h.In…