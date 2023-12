Stiri pe aceeasi tema

- Pompieri, polițiști, jandarmi și polițiști de frontiera s-au mobilizat vineri seara, in urma unui apel la 112, pentru gasirea unei persoane ratacite in zona Periam Port, in județul Timiș. Femeia care avea nevoie de ingrijiri medicale a fost gasit doupa aproximativ doua ore și transportat la spital.…

- Vineri seara, un apel la 112 anunta ca o persoana este data disparuta in zona Periam Port. Autoritatile s-au mobilizat exclenet pentru a gasi ratacitul. De urgența au fost alertate toate subunitațile de intervenție ale ISU Timiș, iar la fața locului s-a intervenit in aceasta misiune complexa cu patru…

- Sute de polițiști, jandarmi, polițiști locali, pompieri, vor veghea la buna desfașurare a evenimentelor care vor inchide Capitala Culturala a Timișoarei, pe 7 și 8 decembrie. Zona Piața Unirii va fi supravegheata, vor fi forțe de ordine inclusiv intre spectatorii care vor asista la concerte, iar in…

- Aproape 24.000 de politisti, jandarmi, politisti de frontiera si pompieri sunt de serviciu zilnic, in minivacanta 30 noiembrie - 3 decembrie, suplimentar fata de efectivele obisnuite ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

- Forțe impresionante de polițiști, jandarmi, pompieri, alaturi de Salvamont Maramureș, participa la o ampla operațiune de cautare in munți. Autoritațile incearca sa dea de urma unei adolescente de 13 ani, disparute marți de acasa.

- Politisti, politisti de frontiera, salvamontisti, jandarmi si pompieri participa, miercuri, la o ampla actiune de cautare a unei fete in varsta de 13 ani, a carei familie i-a anuntat disparitia marti. Salvamont Maramures anunta, pe Facebook, miercuri dupa amiaza, ca actiunea de cautare se deruleaza…

- Controale in trafic desfașurate de polițiști, in parteneriat cu angajații RAR, in Timiș. Oamenii legii au desfașurat verificari pe principalele artere din județ și au dat amenzi de peste 70.000 de lei intr-o singura zi.

- Șase persoane au fost reținute deoarece au inființat o cultura de canabis pe malul unui rau din județul Timiș. In același dosar au fost reținute alte doua persoane care au reușit sa recolteze canabis deși zona era supravegheata cu camere video.