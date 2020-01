Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, Star Pro Center INTL, compania care a primit contracte uriașe pentru blocuri și parculețe din Sectorul lui Daniel Florea, a intrat in insolvența. E vorba de o firma care caștigase contracte de 13 milioane de euro pentru anveloparea blocurilor din Sectorul 5 și 54 de milioane de euro pentru parculețe…

- Complexul Energetic Hunedoara (CEH) va intra in procedura de insolventa dupa ce instanta Tribunalului Hunedoara a admis joi cererea formulata in acest sens de catre mai multi creditori ai companiei, hotararea putand fi atacata cu apel in termen de 7 zile de la publicare. Potrivit informatiilor publicate…

- Cresterea cererii globale de petrol ar urma sa incetineasca din 2025, in urma imbunatatirii eficientei combustibililor si a folosirii vehiculelor electrice, dar consumul este putin probabil sa se reduca in urmatoarele doua decenii, se arata in raportul "World Energy Outlook" pentru perioada 2019-2040,…

- Omul de afaceri Ovidiu Tender a fost eliberat, marti, din Penitenciarul Targu-Jiu, potrivit unor surse, dupa ce magistratii Judecatoriei Targu-Jiu au admis cererea acestuia de eliberare conditionata. "Admite cererea si propunerea de liberare conditionata privind petentul condamnat Tender Ovidiu Lucian.…

- Liderii de sindicat de la Complexul Energetic Hunedoara pleaca la București. Societatea energetica se confrunta cu o criza fara precedent dupa decizia Tribunalului Hunedoara de a nu admite intrarea in insolvența și de a nu suspenda executarile silite de pe conturi. Complexul Energetic Hunedoara…

- Hotararea instantei de judecata poate fi atacata cu apel in termen de 7 zile de la comunicare. "Instanta Tribunalului Hunedoara a respins cererea pentru deschiderea procedurii generale de insolventa formulata de debitorul SC Complexul Energetic Hunedoara SA si a respins cererea de suspendare…

- Parțile implicate in procese judecate de instanțe din Prahova au acces, din aceasta luna, și la dosarele lor in format electronic. Aplicația este funcționala incepand cu 1 octombrie, la Curtea de Apel Ploiești, Tribunalul Prahova, judecatoriile din Ploiești, Campina și Sinaia, anunțuri privind modul…

- Cererea de amanare a datei de iesire a Regatului Unit din Uniunea Europeana este discutata marți seara de Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, cu liderii țarilor UE. "Presedintele Consiliului European ii consulta marti seara pe liderii din UE cu privire la cererea depusa de Regatul Unit pentru…