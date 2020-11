Stiri pe aceeasi tema

- Echipe medicale din trei țari au realizat la Constanța cea de 59-a prelevare de organe din acest an, urmata de cinci intervenții de transplant. La jumatatea acesteia saptamani a avut loc cea de 59-a prelevare de organe realizata in spitalele din Romania, fiind vorba de o prelevare multiorgan, in urma…

- Avem 5.274 de cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 155 de bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu COVID-19. Totodata au fost inregistrate 2 decese in contextul pandemiei. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate 5.837 de cazuri…

- Avem 5.004 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 114 bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu COVID-19. Totodata au fost inregistrate 4 decese in contextul pandemiei. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate 9.272 de cazuri noi…

- CARAS-SEVERIN – Cele trei zile de weekend au atras 524 de sanctiuni contraventionale pe linie de pandemie, amenzile cumuland aproape 50.000 de lei! Dintre acestea, 471 au fost pentru nerespectarea masurilor de protectie individuala, mai exact pentru lipsa mastii de protectie, 51 pentru nerespectarea…

- Istituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -persoane aflate in carantina instituționalizata: 2; -persoane ieșite din carantina instituționalizata: 1.494; -persoane aflate in izolare/carantina…

- Dr. Bianca Purcarin, medic ATI la Spitalul Județean de Urgența Bacau, a donat plasma. Fost pacient Covid-19 in spitalul in care lucreaza, dr. Purcarin a relatat despre tratarea pacienților, riscurile la care se expun cadrele medicale și efectele... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 22 persoane diagnosticate cu Covid – 19, in același interval de timp fiind externate 15 persoane declarate vindecate. Din totalul celor 514 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 186 pacienți sunt diagnosticați…

- Autoritatile sanitare au dispus suspendarea temporara a activitatii Oficiului Judetean de Zootehnie Buzau, dupa ce patru persoane din cadrul institutiei au fost diagnosticate cu COVID-19, informeaza Prefectura Buzau. Potrivit unui comunicat de presa remis luni AGERPRES, in judetul Buzau sunt active…