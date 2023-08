Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles al Marii Britanii nu va marca implinirea unui an de la moartea mamei sale, fosta regina Elizabeth a II-a, printr-un eveniment public oficial sau o reuniune privata a familiei, a declarat vineri un purtator de cuvant regal, informeaza Reuters.Regele Charles, in varsta de 74 de ani,…

- Miercuri, 5 iulie, Scoția iși intampina Regele cu o procesiune regala in cadrul Saptamanii anuale Holyrood, cunoscuta și sub numele de Saptamana Regala, iar cei doi suverani ai Marii Britanii isi vor sarbatori incoronarea pentru a doua oara. Iata cum a decurs evenimentul. Regele Charles al III-lea si…

- Regele Charles al III-lea schimba regulile la Palatului Buckingham, la cateva saptamani de la instalarea sa oficiala pe tronul Marii Britanii.Printre primele obiective ale sale se numara și piscina de la Palat. Charles a oprit termostatul piscinei regale, pentru a reduce consumul de energie la Buckingham.„Cațiva…

- Cantareața Tina Turner, un simbol al muzicii rock’n roll, a murit, miercuri, la varsta de 83 de ani, potrivit unui anunț al purtatorul ei de cuvant. „Tina Turner, Regina rock’n roll-ului” a murit in pace astazi, la varsta de 83 de ani, dupa o lunga boala, in casa ei din Kusnacht, langa Zurich, Elveția.…

- Incepand de luni, 15 mai, mașinile turiștilor nu vor mai avea acces in satul Viscri. Masura a fost aplicata și in ziua in care a fost incoronat regele Charles III, insa din 15 mai restricția va avea un caracter permanent, informeaza Euronews Romania . Autoritațile locale au incercat de mai bine de…

- Mii de fani regali au aplaudat și s-au grabit sa ajunga la balconul Palatului Buckingham pentru a-l vedea de aproape pe Regele Charles și familia regala dupa ceremonia de incoronare de sambata (6 mai). „A fost pur și simplu emoționant. Doar foarte mulțumit ca a venit ziua de astazi. Avem un nou Rege,…