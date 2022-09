Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a stins din viața, azi 8 septembrie, la varsta de 96 de ani. A fost cel mai longeviv monarh britanic din istorie. Ea marcat profund epoca in care a domnit conducand imperiul Britanic din perioada postbelica pana in era spațiala. Noul Rege al Marii Britanii…

- Plangem trecerea in nefiinta a unei suverane pretuite si a unei mame foarte iubite, este mesajul facut public de Familia regala in numele noului rege al Marii Britanii, Charles, dupa moartea Reginei Elisabeta.

- La puțin timp de la decesul Reginei Elisabeta a II-a, Charles a trimis un mesaj lumii. Moartea mult-iubitei mele mame, Majestatea Sa Regina, reprezinta un moment de mare tristete pentru mine si pentru toti membrii familiei mele. Deplangem profund trecerea in nefiinta a unei suverane pretuite si a unei…

- Charles, noul rege al Marii Britanii, a facut joi urmatoarea declaratie dupa moartea mamei sale, Regina Elisabeta – transmite Reuters. ”Moartea iubitei mele mame, Majestatea Sa Regina, este un moment de cea mai mare tristete pentru mine si pentru toti membrii familiei mele. Plangem profund trecerea…

- Plangem trecerea in neființa a unei suverane prețuite și a unei mame foarte iubite, este mesajul facut public de Familia regala in numele noului rege al Marii Britanii, Charles, dupa moartea Reginei Elisabeta.

- Palatul Buckingham tocmai a impartașit un omagiu adus reginei de Charles, care tocmai a devenit rege. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit joi, 8 septembrie 2022, la varsta de 96 ani, la castelul Balmoral din Scoția.Știrea a fost anunțata de CNN. „Regina a murit in pace la Balmoral, astazi dupa-amiaza. Regele (Charles) și regina consoarta vor ramane la Balmoral in aceasta seara și se vor…

- In ultima perioada, regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost nevoita sa renunțe la unele activitați și intalniri din cauza starii sale de sanatate. De-a lungul timpului, suveranul a avut mai multe internari in spital și chiar intervenții chirurgicale, scrie CNN. Suverana a avut in ultimii ani…