Moartea misterioasă a unei stele Moartea unei stele de carbon a fost asistata de astronomi, ridicand semne de intrebare cu privire la fazele unei perioade de evoluție stelara. Totul a inclus și un spectacol de șase inele și doua structuri de clepsidra generate de expulzarea materialului cu viteza mare. Rezultatele studiului publicat in „The Astrophysical Journal” descriu sfarșitul vieții stelei bogate in carburi V Hya, situata la aproximativ 1.300 de ani lumina de Pamant și care trece printr-o etapa de ramura gigant asimptotica, potrivit scitechdaily.com. The post Moartea misterioasa a unei stele appeared first on Puterea.ro… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

