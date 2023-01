Stiri pe aceeasi tema

- ”Semnarea acestui document reprezinta o etapa importanta, parte a eforturilor Uniunii Europene de crestere a rolului electricitatii verzi in combaterea efectelor incalzirii globale. Acesta va contribui inclusiv la intarirea rezilientei sistemelor energetice. Acordul ne va permite, de asemenea, sa facem…

- Prim-ministrul italian Giorgia Meloni și fiica sa de 6 ani au primit amenințari cu moartea pe internet din partea unui șomer suparat pe planurile guvernului de a reduce o subvenție impotriva saraciei, a anunțat miercuri poliția, conform Reuters. Sicilianul, in varsta de 27 de ani, este anchetat pentru…

- Minister of Foreign Affairs Bogdan Aurescu will co-chair on Monday, November 21, in Paris, the third ministerial conference of the Moldova Support Platform, a permanent support tool created at the initiative of the Ministers of Foreign Affairs of Romania, Germany and France in the spring of this…

- Profesorul universitar emerit Michael Shafir, membru in Consiliul Stiintific al Institutului "Elie Wiesel", a murit la varsta de 78 de ani. "Om de o cultura incomensurabila si cu o vasta activitate academica, implicat intotdeauna in proiecte de inalta calitate Michael Shafir a stiut intotdeauna sa creeze…

- Parchetul militar din Paris a deschis o ancheta cu privire la cauzele morții soldatului francez la București, a anunțat marți, 8 noiembrie, procuratura din Paris, pentru Agenția France Presse, preluata de Le Figaro.„Autoritațile judiciare romane sunt responsabile de investigațiile la fața locului”,…

- Parchetul Militar din Paris a deschis duminica o ancheta in vederea stabilirii cauzelor mortii, dupa descoperirea corpului unui militar francez, in aceeasi zi, la Bucuresti, declara marti Parchetul din Paris AFP, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Viorica Pașcalau a terminat facultatea de mecanica, finalizand cu nota 8 la lucrarea de licența. De asemenea, are diploma de master in robotica și a efectuat ore in șir de cercetare in laboratoarele politehnicii din Timișoara. Viorica Pașcalau spune ca s-a apucat de facultate din pasiune. A pus multa…

- Laurette Atindehou și fotbalistul Magaye Gueye traiesc o frumoasa poveste de dragoste de trei ani, sunt logodiți și in curand se vor casatori. Nunta nu va avea loc in Romania, așa cum credeau mulți, iar mullatra marturisește ca evenimentul va fi unul restrans.Laurette Atindehou și fotbalistul Magaye…