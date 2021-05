Presedintele american Joe Biden a vorbit duminica despre uciderea liderului retelei teroriste Al Qaida, Osama bin Laden, in urma cu 10 ani intr-un raid al fortelor speciale americane, si a apreciat ca "este un moment pe care nu-l voi uita vreodata", informeaza AFP. Joe Biden, care la acea vreme era vicepresedinte in administratia Barack Obama, era prezent la 1 mai 2011 in "Situation room", incaperea ultrasecurizata pentru situatii de urgenta din subsolul Casei Albe, pentru a urmari in direct operatiunea din Abbottabad, in nordul Pakistanului, in urma careia liderul Al Qaida a fost ucis. Rememorand…