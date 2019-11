Moartea liderului gruparii teroriste Stat Islamic nu imbunatateste imaginea lui Trump in randul americanilor

Stiri pe aceeasi tema

- Moartea liderului gruparii teroriste Stat Islamic (SI), Abu Bakr al-Baghdadi, intr-o operatiune a fortelor speciale americane in Siria, nu a imbunatatit imaginea presedintelui republican Donald Trump in randul majoritatii americanilor, potrivit unui sondaj publicat joi de cotidianul The Washington…

- 'Catre musulmani, catre mujahedini, soldati ai SI (...), il plangem pe comandantul credinciosilor, Abu Bakr al-Baghdadi', se spune in mesajul postat dupa operatiunea fortelor speciale americane in nord-vestul Siriei, in care si-a gasit sfarsitul liderul SI. Gruparea jihadista confirma, de…

- ''Un fotomontaj foarte frumos, dar versiunea 'reala' a lui Conan va parasi Orientul Mijlociu si va veni la Casa Alba saptamana viitoare'', a anuntat Trump pe Twitter, insotindu-si mesajul de o fotografie modificata in Photoshop in care apare cainele militar cu mentiunea ''erou american'', scrisa…

- 'Militarii nostri au vazut intr-adevar avioane americane si drone in zona, care ar fi putut sa actioneze acolo', a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, adaugand ca, daca intr-adevar aceasta informatie despre lichidarea lui Abu Bakr al-Baghdadi se confirma, atunci in general…

- Un ''mare numar'' de combatanti ai Statului Islamic au fost ucisi in raidul american care a condus la moartea liderului organizatiei jihadiste Abu Bakr al-Baghdadi in nord-vestul Siriei, a anuntat presedintele american Donald Trump, relateaza AFP, conform agerpres.ro. ''Niciun membru al personalului…

- Un ''mare numar'' de combatanti ai Statului Islamic au fost ucisi in raidul american care a condus la moartea liderului organizatiei jihadiste Abu Bakr al-Baghdadi in nord-vestul Siriei, a anuntat presedintele american Donald Trump, relateaza AFP. ''Niciun membru al personalului…

- Liderul gruparii teroriste ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, a fost ucis intr-un raid american in nord-vestul Siriei. Donald Trump a confirmat informația in cadrul unei conferințe de presa. Președintele american a urmarit live operațiunea in care liderul Statului Islamic a fost omorat.

- Liderul gruparii jihadiste Statul Islamic (SI), Abu Bakr al-Baghdadi, a fost vizat de o operatiune militara in Siria si ar fi fost ucis, au relatat sambata media americane, cu cateva ore inainte de un anunt "foarte important" pe care urmeaza sa il faca presedintele Donald Trump duminica dimineata, relateaza…