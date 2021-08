Moartea domnului Tănăsescu. Cum a devenit criminal un bărbat la 84 de ani Vineri, domnul Tanasescu si sotia lui stabilisera ca a doua zi sa gateasca peste la cuptor si sa bea cate un pahar de sampanie. Niciunul dintre ei n-a putut sa prevada ca acea zi nu va mai veni. Cand citim ca studiile arata ca depresia joaca un rol in tragediile cu violența ne gandim ca asta e un soi de scuza pentru criminali. Depresia e insa reala și ea conduce la gesturi complet impredictibile, precum in cazul familiei Tanasescu, un caz care a tulburat recent Romania. Elementele din dosar arata cat de puternic acționeaza aceasta suferința psihica. Sambata dimineata, pe 24 octombrie 2020, domnul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

- Criminalul fusese in studioul unei cunoscute emisiuni TV, impreuna cu sotia, intr-o tentativa de impacare publica. Intrebat de moderatoare cu privire la informatia ca si-ar fi amenintat sotia cu moartea, el a recunoscut ca asa a facut si ca nu va ezita sa recurga la un gest extrem.