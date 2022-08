Moartea „copilei Rusiei”

Desigur, fiind crestini si oameni la locul lor trebuie sa deplangem moartea unui om. Mai ales o moarte violenta. Chiar si moartea Dariei Dughina, care a sustinut sus si tare niste ticalosii imperialiste si, prin urmare, a fost o ticaloasa fara doar si poate. O putem intelege oarecum, asa cum poti intelege un ticalos sau cum te invoiesti cu un caine care musca - te feresti de el si gata. Insa ticalosul ramane tot ticalos. Intotdeauna apar astfel de oameni in societati aflate in declin: din punct de vedere social, politic sau economic. Iar Rusia lui Putin nu are pe ce altceva sa se sprijine: economia…