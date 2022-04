Moartea a trecut și pe la Makariv In timp ce Odesa e sub stare de asediu, in timp ce bombardamentele continua in mai multe parți de Ucraina, forțele ucrainene care-și recaștiga una dupa alta localitațile ocupate de ruși, dau peste alte orori comise de armata atacatoare. In Makariv, un orașel cu 15.000 de locuitori inainte de razboi, aflat in apropiere de Kiev, au fost uciși in timpul bombardamentelor peste 130 de civili. Asta conform primarului Vadim Tokar, care mai afirma ca rușii au distrus, practic, jumatate de oraș. De cand a inceput razboiul, marea parte a populației a plecat in alte locuri mai liniștite, ori chiar din țara.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

