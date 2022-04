Stiri pe aceeasi tema

- Planul ROȘU de intervenție a fost activat noaptea trecuta la Turda. Un puternic incendiu a izbucnit pe strada Nicolae Teclu, soldat din pacate cu pierderi de vieți omenești. Patru copii și doi adulți... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- O tragedie de mari proportii a avut loc, in noaptea de sambata spre duminica, la Turda, unde, in urma unui incendiu, 6 persoane au murit, intre care 4 copii. Autoritațile au declanșat Planul roșu de intervenție. Pompierii clujeni au gasit la fața locului 7 persoane inconștiente, doar una fiind transportata…

- Planul ROȘU de intervenție a fost activat noaptea trecuta la Turda. Un puternic incendiu a izbucnit pe strada Nicolae Teclu, soldat din pacate cu pierderi de vieți omenești. Patru copii și doi adulți... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un barbat in varsta de 66 de ani și o femeie de 52 de ani au ajuns la spital dupa o explozie urmata de incendiu produsa in locuința lor. Pompierii militari au primit un apel de urgența cu privire la acest caz marți, in jurul orei 12.00. S-a anunțat o explozie urmata de incendiu la o locuința din ...

- Pandemia de COVID-19 a lasat in urma peste 6 milioane de decese in intreaga lume, intr-un moment in care se intra in al treilea an de criza sanitara, potrivit unui bilant independent realizat de Universitatea Johns Hopkins din SUA, relateaza luni EFE, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Ucrainienii se tem de razboi! La cateva ore dupa ce in mediul online a circulat informația conform careia Rusia urmeaza sa le atace țara miercurea viitoare, pe 16 februarie, mii de oameni au ieșit in strada! Sute de activiști au protestat, sambata, 12 februarie, in centrul capitalei Kiev, in contextul…

- Salvatorii doljeni au fost chemați sa intervina de urgența, luni dimineața, in localitatea Podari, la o locuința afectata de un incendiu iscat in urma unei deflagrații. Doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale. Doi oameni au fost raniți, suferind arsuri de gradul doi, in urma exploziei unei…

- Traian Anghel este profesor de fizica de peste 32 de ani, iar pe 27 ianuarie a fost convocat Centrul Militar Județean Braila, unde i-a fost inmanat un ordin de chemare la mobilizare sau razboi. Sub ochii profesorului, alți circa 30 de barbați au primit ordine similare. Autoritațile spun despre emiterea…