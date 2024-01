Stiri pe aceeasi tema

- Scandal in noaptea de joi spre vineri, puțin dupa miezul nopții, in parcarea McDonalds din apropierea Spitalului Județean din Timișoara. Doi tineri in varsta de 20 de ani s-au luat la bataie dupa o șicanare in trafic. „La data de 5 ianuarie, in jurul orei 00:20, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție…

- Parlamentari, nu mai fiți circari! Vrem legi clare, nu batjocura, amenințari și scandal. Opriți violența!Bufonii și smardoiașii din Parlament nu au capacitatea sa rezolve problema salarizarii, pensionarii și deficitul acut de personal din instituțiile de forța ale statului. Federația Sindicatelor din…

- Crima comisa de un roman in Bulgaria. Barbatul și-a omorat fosta soție intr-un studio de cosmetica din Ruse, iar apoi s-a sinucis. ACTUALIZARE 12.32 Femeia a fost dusa imediat la spital, dar nu a supraviețuit. Potrivit presei bulgare, victima de 39 de ani a fost batuta, inainte ca fostul partener s-o…

- Un gest șocant a avut loc, in urma cu puțin timp, in Ruse. Un roman și-a impușcat cu sange rece iubita, iar mai apoi a recurs la un gest necugetat. Acesta a fost gasit, in cele din urma, fara viața in mașina familiei. Polițiștii au pornit o ancheta interna.

- La data de 06.12.2023 Parchetul de pe langa Tribunalul Arad a dispus trimiterea in judecata in stare de arest preventiv a unui inculpat, cu privire la comiterea infractiunilor de omor calificat, prev. de art 188 alin.1 C.pen. rap. la art.189 alin.1 lit.a C.pen., tentativa la omor calificat in modalitatea…

- Intr-o operațiune spectaculoasa desfașurata marți, poliția din Franța a arestat 41 de membri ai unei secte internaționale de yoga tantrica, printre aceștia numarandu-se și controversatul guru roman Gregorian Bivolaru. Arestarile au avut loc simultan in re

- Un incident șocant a avut loc in urma cu cateva zile intr-un magazin alimentar de pe strada 9 MAI din orașul Darmanești. Conform informațiilor furnizate de Parchetul de pe langa Judecatoria Moinești, doi agenți de poliție au fost agresați violent in timpul intervenției lor pentru aplanarea unui conflict…

- Primaria Sector 4 anunta, marti, intr-un comunicat de presa, ca, de la jumatatea lunii viitoare, calatorii sunt invitati sa foloseasca atat statia de metrou ”Tudor Arghezi”, cat si parcarea aferenta acesteia. Directorul general al Metrorex, Mariana Miclaus, a explicat ca circulatia se va face intr-un…