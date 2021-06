Moarte tragică a unei fetițe în vârstă de cinci ani O fetița de cinci ani a murit dupa ce cazut, sambata, din leagan, intr-un oraș din județul Olt, potrivit mediafax.ro. Inspectoratul de Poliție Județean Olt anunța ca o fetița de 5 ani, din orașul Potcoava, aflata in curtea locuinței, a cazut, sambata, din leagan. A fost preluata de un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanța Olt, fiind transportata la Spitalul Județean de Urgența Slatina, unde a murit. Polițistii din Potcoava fac cercetari pentru ucidere din culpa. The post Moarte tragica a unei fetițe in varsta de cinci ani appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

