- Ieri, 17 octombrie, polițiștii baimareni, sigheteni și cei din Ulmeni au intervenit la patru evenimente prin care au fost sesizate violențe in familie și a fost necesar emiterea unui ordin de protecție provizoriu. In municipiul Baia Mare, o tanara de 22 de ani s-a prezentat la sediul poliției unde a…

- Marți, 11 octombrie, in urma masurilor informativ operative, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Baia Mare au identificat un barbat de 37 de ani din Ulmeni, care este banuit de comiterea unei fapte de talharie calificata. In fapt, la data de 14 septembrie, polițiștii baimareni au fost sesizați…

- Polițiștii au descoperit cadavrul unui barbat, pe un teren viran din Cartierul Barabanț, in data de 3 octombrie 2022, in urma unui apel la 112. Potrivit reprezentanților IPJ Alba in acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, sub supravegherea parchetului. Potrivit unei concluzii…

- Polițiștii vasluieni au deschis o ancheta pentru a afla circumstanțele in care a murit un barbat, al carui trup neinsuflețit a fost descoperit intr-un canal, de niște muncitori care sapau șanțuri.

- Un barbat de 50 de ani din Ucraina a fost gasit luni dimineața mort in raul Tisa. Polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la faptul ca in albia raului Tisa, la aproximativ 8 metri fața de malul romanesc, se afla cadavrul unui barbat, potrivit IPJ Maramures. Dupa ce cadavrul a fost scos…

- Un barbat in varsta de 84 de ani din municipiul Barlad a fost gasit decedat, duminica seara, de pompierii chemati sa deblocheze usa casei in care acesta locuia impreuna cu fiica sa, cunoscuta cu boli psihice.

- Tragedie in aceasta dupa amiaza in Maramureș. Un barbat a decedat dupa ce a cazut dintr-un copac. In ajutor au fost chemați salvatorii montani. „ Astazi, 25 august, polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizați prin S.N.U.A.U 112 de catre un tanar de 29 de ani cu privire la faptul ca un barbat ar fi…