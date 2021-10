Stiri pe aceeasi tema

- Sex-appealul si carisma au facut-o rapid remarcata pe micul ecran, dar mai este ceva cu care atrage atentia publicului ca un magnet: o poveste de iubire aparte cu George Burcea, infiripata tot intr-un show TV

- Fosta stagiara de la Casa Alba in perioada 1995 – 1996 a declarat ca rolul fostului președinte Bill Clinton, in aventura amoroasa care s-a aflat ani la rand in atenția americanilor, a fost „complet inadecvat”, relateaza CNN. „Cred ca ceea ce este cu adevarat important sa ne amintim astazi este ca nici…

- Alexia Talavutis, blonda rebela din Lala Band, a disparut de pe mocile ecrane in ultima perioada. In urma cu patru ani s-a casatorit cu Alex Fotea, iar acum face primele declarații despre relația lor. Mai mult, cei doi iși doresc sa devina parinți. „Am facut patru ani de casatorie și suntem bine mersi,…

- Michael K. Williams s-a stins din viața. Decesul acestuia este invaluit in mister. Care sunt primele detalii despre moartea sa suspecta? Barbatul avea 54 de ani. Iata prima posibila cauza a decescului actorului! Ce cred autoritațile americane? Michael K. Williams a murit: detalii despre decesul lui…

- Antonia și Alex Velea au o relație stabila și sunt unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul romanesc. Cum a inceput, de fapt, relația dintre Alex Velea și Antonia Cu toate ca au o familie fericita și acum totul merge ca pe roate, lucrurile nu au stat deloc așa la inceput. Cand Antonia a […]…