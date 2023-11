Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Orașului Deta au fost sesizați in jurul orei 20:28, cu privire la faptul ca un barbat, in varsta de 55 de ani, a fost gasit decedat pe drumul dintre localitatea Soca și o cabana de vanatoare privata. Din verificarile preliminare se pare ca, acesta ar fi fost atacat de un animal salbatic,…

- Vladimir Putin a sugerat joi ca prabusirea, in august, a avionului la bordul caruia se afla seful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a fost cauzata de grenade de mana care au explodat in interiorul aeronavei, si nu de un atac cu rachete, relateaza Reuters.Putin nu a oferit mai multe detalii despre…

- Moartea Sabinei Boghici, fiica unui cunoscut colectionar de arta roman, Jean Boghici, este invaluita in mister. Potrivit informațiilor, femeia in varsta de 49 de ani ar fi plonjat de la etajul unei cladiri din Brazilia și s-ar fi stins din viața din cauza ranilor suferite. Detalii despre trecutul controversat…

- In urma cu aproape cu aproape cinci ani, Constantin Toma a fost gasit mort in casa lui. La acel moment, s-a spus ca ar fi recurs la un gest necugetat, dar mama lui are o cu totul alta varianta și nu și-a gasit liniștea nici in acești ani.

- De mai bine de doua luni, Alexandra incearca sa afle ce s-a intamplat cu fratele ei, care a fost gasit mort in raul Bega. David avea 21 de ani și impreuna cu fosta iubita avea un copil in varsta de patru ani.

- Ion vrea sa se afle ce s-a intamplat cu fratelui lui, dupa ce barbatul a ar fi primit o oferta pentru un loc de munca. Costel s-a intalnit cu un taximetrist, care l-a ademenit cu o bere și 50 de lei. La scurt timp, familia spune ca nu a mai putut sa ia legatura cu el, care a ajuns din Vaslui in Ialomița.

- Salvamontistii din Sibiu si Arges au intervenit pentru acordarea primului ajutor unui turist in varsta de 38 de ani din Cluj care acuza stari de rau si era in incapacitate de deplasare in zona „La trei pasi de moarte” din Muntii Fagaras. Barbatul a fost preluat de un elicopter SMURD, informeaza News.ro."SPJ…