- Un tanar in varsta de 17 ani a fost gasit decedat intr-un imobil din comuna Rona de Sus, a informat, miercuri seara, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Ionela Cosma, potrivit Agerpres."Politistii Sectiei 6 Sarasau au fost sesizati prin apel 112 despre faptul ca un tanar a fost gasit decedat intr-un…

- In 2016, Petru a disparut in condiții suspecte. Ultima oara cand a vorbit cu fiica lui trebuia sa ii aduca branza, deoarece statea la stana, insa nu a mai ajuns. Familia a așteptat sa primeasca un semn din partea lui, astfel ca l-au dat disparut anul trecut, in 2022. Iata mai multe detalii!

- Joi, 05.10.2023, Federația Mondiala de Snowboarding (World Snowboard Federation) a publicat clasamentul mondial actualizat pentru disciplina olimpica snowboarding. In clasamentul pentru groms (atleți sub 15 ani), la disciplina snowboarding slopestyle apare și baimareanul Patric Iluț, ocupand pozitia…

- Conducerea Primariei Comunei Sanpaul invita publicul interesat la sedinta de consultare a populației pentru documentatia „Elaborare PUZ – Reglementare zona rezidențiala locuințe pentru tineri", care va fi amplasat pe raza comunei Sanpaul, sat Sanpaul, fara numar, beneficiar Primaria Comunei Sanpaul.…

- Politistii Sectiei nr. 6 Ion Roata au retinut ieri, un barbat de 53 de ani, din comuna Sfantu Gheorghe, banuit de savarsirea infractiunii de lovire sau alte violente.In urma cercetarilor efectuate politistii au stabilit faptul ca, in data de 8 septembrie 2023, persoana banuita de comiterea infractiunii,…

- Polițiștii Secției 11 Poliție Rurala Tarnaveni au reținut, pentru o perioada de 24 de ore, un tanar in varsta de 20 de ani, din comuna Mica, pentru savarșirea infracțiunii de furt calificat. Cel in cauza a fost predat Centrului de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție…

- Politistii Sectiei 4 Politie Rurala Husi, din cadrul Politiei Municipiului Husi, au retinut un barbat, in varsta de 49 de ani, din comuna Tatarani, judetul Vaslui, banuit de savarsirea infractiunilor de tulburarea ordinii si linistii publice, distrugere si amenintare. Politistii Sectiei 4 Politie Rurala…

- punctul.ro Viața Noua din comuna Papiu Ilarian din raionul Luduș 1964. Sursa Cineclick ♬ sunet original – Punctul – Punctul Sursa: Cineclic (Video) Din trecut: Viața Noua din comuna Papiu Ilarian din raionul Luduș 1964 at Sursa articolului: (Video) Din trecut: Viața Noua din comuna Papiu Ilarian din…