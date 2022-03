Moarte cumplită pentru un român la Paris, după ce și-a salvat iubita de la moarte Un barbat de naționalitate romana s-a inecat, joi dimineata, in canalul navigabil „Canal de l’Ourcq” din Paris. Acesta a incercat sa-și salveze iubita care se aruncase in apa, pentru ca voia sa isi puna capat zilelor, dupa o cearta in cuplu. Din pacate insa, partenerul femeii, care a sarit in apa pentru a o salva, a fost scos din apa inconștient. Desi salvatorii i-au acordat primul ajutor, el a decedat cateva minute mai tarziu. Cei doi martori curajoși au reușit sa iasa singuri din apa. Din cauza temperaturilor scazute, apa era aproape inghetat ancheta a fost deschisa la secția de poliție a… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

- Un roman și-a gasit sfarșitul intr-un mod ingrozitor, inecandu-se in canalul navigabil „Canal de l’Ourcq” din Paris. Acesta a incercat sa-și salveze iubita de la moartea care a sarit in apa pentru a-și lua viața, in urma unui discuții in cuplu.

