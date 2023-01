Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 49 de ani a murit dupa ce a cazut de la etajul 7 al unui bloc din Ploiești. Anchetatorii analizeaza mai multe piste, cea mai probabila varianta fiind sinuciderea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Politistii din Bacau anunta ca au deschis o ancheta, dupa o adolescenta in varsta de 13 ani a cazut de la etajul 10 si a ajuns in stare grava la spital. Primele date arata ca fata s-a aruncat de la etaj in urma unei discutii in contradictoriu cu mama sa, informeaza News.ro. Fii la curent cu…

- Un tanar de 25 de ani s-a aruncat, miercuri seara, de la etajul 25 al unul turn din București. Potrivit unor surse judiciare, acvesta a luat singur masa la un restaurant din cadrul complexului Ana Tower, apoi a ieșit pe terasa și nu s-a mai intors. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un barbat a cazut joi in casa liftului de la etajul 3 al unui imobil aflat in construcție. Acesta a raspuns manevrelor de resuscitare și a fost dus la spital. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Un baiat de 17 ani s-a aruncat, marți seara, de la etajul 5 al parcarii mall-ului din Timișoara. A fost dus la spital in stare de inconștiența. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Un barbat in varsta de 44 de ani, din municipiul Targu Jiu, a decedat marti dupa ce a cazut de la o inaltime de 30 de metri, in timp ce efectua lucrari de renovare a unei hale industriale aflata in localitatea Barsesti, a anuntat IPJ Gorj. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un barbat in varsta de 38 de ani, din municipiul Galati, a murit, luni, dupa ce a cazut de la etajul patru al blocului in care locuia, politistii deschizand in acest caz un dosar penal pentru ucidere din culpa, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Politistii timiseni au intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa, dupa ce un barbat a fost gasit decedat, sambata, in camera unui hotel din Timisoara, fara urme de violenta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…