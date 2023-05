Stiri pe aceeasi tema

- Compania de petrol și gaze Serinus Energy, operatorul perimetrului de hidrocarburi Satu Mare, a trecut pe pierdere in primul trimestru, in contextul scaderii producției și a prețurilor realizate. Acțiunile s-au prabușit cu pana la 30% la Londra, scriu jurnalistii de la www.profit.ro Veniturile au scazut…

- Producatorul de cosmetice Farmec din Cluj-Napoca anunța o investiție de 40 milioane euro intr-o fabrica noua la Apahida, unde urmeaza sa fie mutata intreaga producție. La acest moment, cea mai mare parte a producției este realizata in fabrica situata in apropierea zonei centrale a municipiului Cluj-Napoca.…

- Azi in Timișoara, maine-n toata țara. Revoluția pe care ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a promis-o pentru sistemul medical romanesc continua. Ajuns la capitolul sensibil al lipsei in Romania, a centrelor de mari arși, Rafila a inițiat o OUG care sa deblocheze 200 milioane de euro pentru construirea…

- Articolul Un dezvoltator de top din Romania investește milioane de euro la Buzau. Se fac multe angajari se poate citi integral pe Stiri de Buzau . O firma de construcții, cu peste 16 ani de experiența in domeniu, cauta consilieri de vanzari pentru un proiect imobiliar ce va fi dezvoltat la Buzau, in…

- ”Opus Land Development va investi in acest an aproximativ 50 de milioane de euro in constructia a aproximativ 500 de noi locuinte in cadrul Cosmopolis, cel mai amplu proiect rezidential din Romania, precum si dezvoltarea de noi facilitati si a infrastructurii generale a proiectului. Astfel, investitiile…

- Cinci blocuri din Zlatna vor fi reabilitate: Peste 20 de milioane de lei prin PNRR Cinci blocuri din Zlatna vor fi reabilitate: Peste 20 de milioane de lei prin PNRR Ministerul Dezvoltarii finanțeaza 120 de noi investiții, in 90 de localitați din Romania, prin Planul Național de Redresare și Reziliența…

- Mercedes Benz a inceput constructia unei fabrici ultra-moderne in Sebes. Intreaga investitie se ridica la 130 de milioane de euro, iar constructorul german va oferi peste 500 de locuri de munca pentru romani.La uzina din Sebes, Mercedes va produce cutii de viteze pentru modelele sale electrice. Constructia…

- Potrivit Ziarul Unirea, Mercedes-Benz deschide la Sebes o fabrica unde se vor construi unitați de antrenare electrica pentru viitoarea generație de modele Mercedes EQ, complet electrice. Premierul Nicolae Ciuca va fi joi, 16 februarie, pentru a marca inceputul constructiei uzinei Mercedes. Proiectul…