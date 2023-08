Stiri pe aceeasi tema

- Controale ale inspectorilor de la Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Vest, miercuri, in stațiunea Baile Herculane. Mai multe restaurante a fost inchise temporar din cauza neregulilor gasite și au incasat amenzi de peste 150.000 de lei.

- ”Au fost verificati un numar de 35 de operatori economici – magazine alimentare, restaurante, fast food, hoteluri si pensiuni”, a anuntat Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorului Timis. Printre neregulile gasite au fost: produse preparate si materii prime lipsite in totalitate de elemente…

- In urma unui control facut, miercuri, de comisarii de la Protectia Consumatorului in statiunea Baile Herculane din judetul Caras-Severin, au fost date 31 de amenzi in valoare de 151.500 de lei, 16 avertismente si s-a dispus oprirea temporara a 5 unitati. Inspectorii au gasit ulei pentru gatit inegrit…

- Miercuri, Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Vest a desfașurat o acțiune de control in stațiunea Baile Herculane. Potrivit instituției de control, este inacceptabil cum ințeleg anumiți operatori economici sa-și desfașoare activitatea. Astfel au fost verificați un numar de…

- FOTO| Controale ale Protecției Consumatorilor Alba, la centrele rezidențiale din județ: Au fost aplicate amenzi de peste 260.000 de lei și aproape 100 de avertismente FOTO| Controale ale Protecției Consumatorilor Alba, la centrele rezidențiale din județ: Au fost aplicate amenzi de peste 260.000 de lei…

- FOTO Protecția Consumatorilor Alba: Amenzi de peste UN MILION de lei in iunie, dupa controale la operatori economici din județ In cursul lunii iunie, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Alba (CJPC ALBA) a desfașurat o serie de acțiuni de verificare a modului in care este respectata…

- In cursul zilei de azi, Protecția Consumatorilor Timiș a demarat un control operativ in zona centrala a Municipiului Timișoara. Astfel au fost verificate 4 unitați de alimentație publica (restaurante,fast-food) respectiv SC LA FOCACCERIA SRL, SC AKD GREEN HOUSE SRL, SC DRUNKEN RAT SRL, SC FALAFEL KING…

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Timiș a anunțat ca a efectuat astazi controale operative la patru unitați de alimentație publica din zona centrala a Timișoarei. Astfel, au fost verificate societațile SC La Focacceria SRL, SC AKD Green House SRL, SC Drunken Rat SRL, SC Falafel King…