Stiri pe aceeasi tema

Presedintele Volodimir Zelenski a declarat, vineri seara, in mesajul adresat compatriotilor, ca lupta pentru Soledar continua, desi Moscova a anuntat ca detine controlul asupra orasului. Liderul ucrainean a mentionat meritele unei unitati a fortelor speciale, pe care a laudat-o „pentru actiunile…

Armata rusa a salutat vineri "curajul" combatantilor din gruparea paramilitara Wagner in confruntarile pentru orasul Soledar din estul Ucrainei, un rar gest de recunostinta intre cele doua structuri aflate adesea in rivalitate, informeaza AFP, conform Agerpres.

Soledar este un oraș in apropiere de Bahmut pe care Moscova incearca sa il cucereasca de luni de zile, informeaza AFP. "Le multumesc tuturor soldatilor nostri care protejeaza Bahmut (...) si luptatorilor din Soledar care rezista unor noi atacuri, si mai violente, din partea invadatorilor", a spus…

Fortele ucrainene au respins mai multe atacuri rusesti in regiunea din jurul orasului Bahmut in provincia Donetk (est), potrivit Statului Major ucrainean, relateaza luni dpa, informeaza Agerpres.

Forțele ucrainene care au folosit arme capturate au tras vineri asupra unor ținte rusești in apropierea orașului cheie Bahmut din estul țarii, in timp ce luptele se prelungesc intr-o zona pe care Moscova incearca din rasputeri sa o captureze, anunța anews.com.tr.

Ucraina a doborat peste 300 de drone Shahed-136 de fabricație iraniana pe care Moscova le folosește pentru a paraliza infrastructura critica incepand cu 13 septembrie, potrivit lui Iurii Ihnat, purtatorul de cuvant al Comandamentului Forțelor Aeriene al Forțelor Armate Ucrainene, citat de CNN, anunța…

Armata rusa isi continua ofensiva in orasul Bahmut, in estul Ucrainei, in regiunea Donetk, anexata de Moscova in septembrie, oras in care sapte civili au fost ucisi, iar alti trei raniti, luni seara, relateaza AFP.

Cel putin 11 persoane si-au pierdut viata sambata si alte 15 au fost ranite intr-un schimb de focuri pe teren militar rusesc din regiunea Belgorod, la frontiera cu Ucraina, a anuntat Ministerul rus al Apararii, care a numit incidentul "atentat", scrie AFP.