Fluxurile de țiței rusesc prin conducta Drujba catre Slovacia au fost reluate miercuri, a anunțat ministerul slovac al economiei, dar nu a dat alte detalii.

- De 10 ani, fotograful Cosmin Bumbuț și soția lui, Elena Stancu, umbla prin lume cu autorulota – au un proiect de documentare a unor subiecte jurnalistice. Au fost peste tot. Se mai intorc din cand in cand in țara. Dupa 20 de luni de condus prin Europa și vreo 30 de mii de km, pot […] Source

- Incepand de la 10 euro pentru un fierbator si pana la 45 de euro pentru un calculator personal, francezii vor beneficia, de la mijlocul lunii decembrie, de un bonus de la stat pentru a-si repara electronicele si electrocasnicele, un program inedit in Europa destinat prelungirii duratei de viata a…

- Cel mai puternic și nou portavion american USS Gerald R. Ford (CVN-78), și grupul sau de lupta, se indreapta spre Europa, unde va ajunge cel tarziu la jumatatea lunii in curs. Data exacta de sosire in largul coastelor britanice nu a fost facuta publica din motive evidente de securitate. Fii…

- Administrația Biden a aruncat una dintre cele mai mari bombe de reglementare din istoria controlului exporturilor. Cu cateva zile inainte de inceperea Congresului Național al Partidului Comunist Chinez, Washingtonul a anunțat in mod unilateral noi restricții extrateritoriale privind exportul de cipuri…

- Ora de iarna 2022. De ce nu se mai schimba ora, decizia a venit de la Bruxelles inainte de criza energetica In fiecare an, primavara și toamna, ne mișcam ceasurile inainte și inapoi cu o ora. Trecerea la ora de iarna va avea loc in Europa duminica, 30 octombrie 2022, la ora 3 a.m., moment in care ne…

- Ben Hodges, general in retragere si fost sef al armatei americane din Europa, a declarat ca SUA va riposta cu „o lovitura devastatoare” impotriva flotei ruse din Marea Neagra sau a bazelor militare din Crimeea, daca Putin iși va duce la indeplinire amenințarea de a folosi arme nucleare (chiar și tactice,…

- R.Moldova are una din cele mai mari rate ale inflației din toata Europa din cauza gestionarii proaste a lucrurilor de catre clasa politica, afirma expertul in politici economice Veceslav Ionița. Intrebat cum vor ține piept crizaei guvernarea actuala, analistul a raspuns ca Guvernul va fi nevoit sa taie…