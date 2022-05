Miturile legate de accidentele rutiere din România.Care sunt județele cele mai periculoase Doar 5% din accidentele rutiere din Romania au loc noaptea, cam 20% pe inserat iar trei sferturi dintre ele „se intampla”pe timp de zi, in condiții de luminozitate deplina. De asemenea, doar un accident din 5 are loc pe carosabil „cu probleme” (umed sau inghețat), restul de 4 accidente din 5 au loc pe carosabil perfect uscat. Dupa zilele saptamanii, vinerea este cea mai riscanta, inregistrandu-se cele mai multe ciocniri pe șosea. Iar ca luna din an, august, iulie și septembrie sunt in topul accidentelor. In 2019 aveau loc puțin peste 31.000 de accidente rutiere cauzatoare de vatamari corporale.… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

- Accidentele rutiere sunt subiecte pe primele paginii ale ziarelor din Romania in ultimul timp. Sunt din ce in ce mai multe, țara noastra clasandu-se in topurile țarilor cu un numar alarmant de mare a accidentelor rutiere.

