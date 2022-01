Mituri și legende românești – Darul ghiocelului Știți legenda culorii zapezii? De ce este ea alba? Minunatul dar al ghiocelului. Cand Dumnezeu a facut toate cate sunt pe pamant, iarba, buruieni si flori, le-a impodobit cu culori frumoase. Cand a facut zapada, i-a zis: — Pentru ca tu umbli peste tot, sa-ti cauti singura culoarea ce-ti place. Zapada s-a dus mai intai la iarba: — Da-mi si mie din culoarea ta verde atat de frumoasa! Iarba a refuzat-o. A rugat atunci trandafirul sa-i dea culoarea rosie, vioreaua sa-i dea culoarea albastruie, floarea soarelui sa-i dea culoarea galbena. Nici una nu asculta rugamintea zapezii. Trista si amarata, aceasta… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

