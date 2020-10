Stiri pe aceeasi tema

- Crossland renunța la particula "X" din nume și primește o parte frontala inspirata puternic de la Mokka. Cunoscuta sub numele Opel Vizor, noua parte frontala integreaza farurile cu grila, în timp ce stopurile au o tenta închisa la culoare. De asemenea, Crossland facelift primește…

- Noua Toyota Hilux a primit recent un minor facelift exterior pentru a face acest model unul atragator pentru clientela din Europa. Toate bune si frumose insa si de aceasta data vedem un Hilux echipat cu vechea motorizare 2.4 D4D care ofera doar 148 CP si care ramane…

- La doar cateva zile dupa publicarea unui teaser video, Jeep a oferit primele imagini și informații oficiale despre noua versiune plug-in hybrid pentru Wrangler. La fel ca in cazul ceorlalte modele plug-in hybrid din gama, varianta va fi comercializata sub brandul Wrangler 4xe, insa beneficiaza de o…

- De fapt vorbim de modelul Samsung SM6 care este o masina identica cu europeanul Renault Talisman, iar una dintre suprize este aparita unei motorizari pe GPL DE FABRICA. Daca vrei un SM6 2020 poti alege doua motoare pe benzina 1.3 Tce si 1.8 TCe gasite si in Europa, insa…

- De la debutul din 2016 și pana acum, actualul Peugeot 3008 a fost vandut in peste 800.000 de unitați. In plus, in 2017, SUV-ul constructorului francez a primit titlul Mașina Anului in Europa. Acum, francezii propun o serie de modificari pentru SUV-ul de clasa compacta. Peugeot 3008 facelift a primit…

- Volvo a anunțat extinderea gamei XC40 cu o noua versiune plug-in hybrid, care a primit numele XC40 Recharge Plug-in Hybrid T4. SUV-ul compact va putea fi comandat și intr-o varianta cu motor pe benzina de 1.5 litri și 129 de cai putere acompaniat de un motor electric de 82 de cai putere. Noua versiune…

- Mitsubishi a anunțat la sfarșitul lunii iulie ca nu va mai lansa modele noi pe piața europeana, ca parte a planurilor de a reduce costurile. Ulterior, presa internaționala a speculat ca producatorul japonez va renunța inclusiv la lansarea in Europa a noilor Outlander și Eclipse Cross. Publicația Automotive…

