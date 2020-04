Stiri pe aceeasi tema

- IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, este foc și para pe autoritați, dupa ce a aflat ca ministrul Marcel Vela a anunțat acordul cu BOR, iar Lumina Sfanta va fi imparțita de polițiști. Inaltpreasfințitul cere ca, de sarbatorile pascale, preoții sa se bucure de aceleași privilegii ca administratorii…

- Mitropolitul Teofan al Moldovei si Bucovinei a solicitat autoritatilor sa permita credinciosilor sa mearga de Pasti pana in fata bisericii, pentru a luna paine sfintita, sau pana la cimitir, pentru a aprinde o lumanare.Mitropolitul Teofan al Moldovei si Bucovinei spune ca asa "cum o persoana poate merge…

- IPS Teofan, mitropolitul Moldovei si Bucovinei, considera ca „Biserica se poate organiza eficient” pentru a oferi lumina si „paine sfintita ambalata de Paste”. El compara actiunile voluntarilor Bisericii cu activitatea curierilor care duc alimente familiilor.

- Theodor Paleologu atrage atenția ca deschiderea bisericilor in aceasta perioada de epidemie, este solicitata de o minoritate, in condițiile in care cei mai mulți dintre preoți și credincioși au ințeles cu ce pericol ne confruntam. El a avut o intervenție pe Facebook, unde și-a prezentat punctul de vedere.„In…