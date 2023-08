cu copiii la masa, o data pe saptamana, si fiecare are in mana o lingura si un telefon Mitropolitul Ioan al Banatului a declarat ca a VII-a editie a Intalnirii Internationale a Tinerilor Ortodocsi (ITO), care are ;oc in perioada 31 august – 3 septembrie, la Timisoara, se desfasoara sub mottoul “Voi sunteti prietenii Mei”, cuvinte care apartin Mantuitorul lui Hristos. “Izvorul acestei intalniri se afla in Sfanta Scriptura. Am ales aceasta tema pentru ca am vazut ca societatea de astazi este cat se poate de divizata si am zis sa fim prieteni cu Hristos si intre noi. Azi, stau parintii cu copiii…